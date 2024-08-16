Эксперт отметила значимость строительства социальной инфраструктуры для города
В столичном районе Южное Чертаново в последние годы многое сделано для комфортной жизни, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, в районе появилось наземное метро —станции Покровское и Красный Строитель в составе МЦД-2.
«Открыли движение по южному направлению МСД. Провели реконструкцию Дорожной улицы со строительством эстакад и подземных пешеходных переходов», - написал Собянин.
Он также рассказал, что социальную инфраструктуру пополнили новый детский сад на Кировоградской улице и учебный корпус на улице Маршала Батицкого, кроме того, после реконструкции открылись главное здание и филиал №2 детской поликлиники №98, филиалы №1 и №2 поликлиники №170.
По словам генерального директора архитектурного бюро MASTER'S Plan Юлии Зубарик, во всей Москве в последние годы наблюдается активная работа по улучшению городской инфраструктуры, и район Южное Чертаново не стал исключением.
«Эти изменения направлены на повышение комфортности жизни жителей района и создают благоприятную среду для их повседневной деятельности», - подчеркнула Зубарик.
Она также отметила, что комплексный подход к улучшению инфраструктуры позволяет жителям Южного Чертанова и всей Москвы вести более комфортную жизнь. Глава архитектурного бюро также заметила, что не менее важным для качества жизни горожан является строительство социальной инфраструктуры, так как новые детские сады и учебные корпуса предоставляют жителям доступ к качественному образованию и воспитанию детей.
«Более 120 частных образовательных учреждений, которые пользуются льготными ставками аренды, занимают 154 тысячи квадратных метров столичной недвижимости», — заявил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.
По его словам, благодаря системной городской поддержке они ежегодно экономят на аренде 2,3 миллиарда рублей в текущих ценах.
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