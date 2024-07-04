Собянин: «Активные граждане» выбрали названия для двух улиц и двух скверов

Две новые городские улицы и два сквера получили наименования, их выбрали москвичи, которые участвовали в голосовании в проекте «Активный гражданин». Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в память о государственном деятеле и военачальнике генерале армии Андрее Хрулеве безымянной территории было присвоено его имя. Теперь территория, расположенная в Басманном районе (ЦАО) вблизи дома 13/17 в Большом Козловском переулке называется «сквер Генерала Армии А.В. Хрулева».

Проектируемым проездам № 6157 и № 5490а, расположенным в Хорошевском районе (САО), было присвоено наименование «улица Надежды Троян». Название выбрано в память об участнице Великой Отечественной войны, Герое Советского Союза Надежде Троян.

Кроме того, проектируемому проезду № 6639 в районе Проспект Вернадского (ЗАО) дано имя ученого, работавшего в области информатики и оптических методов обработки информации, академика Николая Евтихиева.

Собянин подчеркнул, что территории, расположенной в районе Марьина Роща (СВАО) между строениями 1–3 дома 22 на Новосущевской улице, присвоено наименование Миитовский сквер. Он примыкает к корпусам Института транспортной техники и систем управления Российского университета транспорта (РУТ МИИТ).

