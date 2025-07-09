Собянин: «Академия инноваторов» объединила участников из 79 регионов и 40 стран

Экосистема программы для технологического бизнеса «Академия инноваторов» в Москве, обновленной два года назад, объединила 36 тысяч человек из 79 регионов России и 40 дружественных стран. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Суммарная выручка проектов за 2024 год превысила 1 млрд рублей.

«Общий объем привлеченных инвестиций и грантов — больше 650 миллионов рублей. Поддержка талантливых разработчиков и создание условий для реализации прорывных идей — это ключ к развитию экономики нашего города и всей страны», — указал градоначальник.

В программе активно участвуют молодые люди 14-35 лет, они составляют 48% от общего числа подавших заявки инноваторов. Самые популярные направления - высокотехнологичная медицина, образование, ИТ-разработка, социальные и промышленные технологии.

Как сообщил Собянин, участники четвертого потока программы создали первую в России компанию-разработчика и производителя уличных цифровых панелей, которые могут работать под водой. В рамках другого проекта было предложено решение для ускорения селекции сельхозкультур. Кроме того, одна из команд разработала платформу для контроля сетевой безопасности и выявления уязвимостей крупными компаниями. Также благодаря программе были созданы сервис, предоставляющим фирмам возможность предлагать внутренние рассрочки клиентам, и цифровой транспортный экспедитор.

Столица продолжит оказывать поддержку молодым специалистам, помогая раскрывать потенциал, способствуя росту стартапов и развитию инновационной сферы города. Сейчас в Москве продолжают прием заявок на участие в седьмом потоке «Академии инноваторов», он продлится до 10 сентября.

