Собянин: 70 программ дополнительного образования доступно для столичных медиков

Правительство Москвы для развития кадрового потенциала здравоохранения города открыло в 2021 году Кадровый центр Департамента здравоохранения столицы, обучивший десятки тысяч специалистов. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале на платформе «Макс».

В прошлом году в Кадровом центре прошли обучение 115 тысяч слушателей из числа врачей и среднего медперсонала. Как отметил Собянин, в организации проводят оценку знаний и навыков врачей при трудоустройстве в учреждения столицы, первичной специализированной аккредитации, аттестации квалификационной категории и получения статусов «московский врач», «московская медицинская сестра», «московский медицинский брат».

«С момента открытия Кадрового центра там разработали больше 170 тренингов и внедрили 70 программ дополнительного профобразования», — написал мэр.

Важнейшее направление работы центра — организация обучения и повышения квалификации медперсонала. Учебные программы позволяют осваивать на практике появляющиеся в сфере здравоохранения новые методы и технологии. Медработники могут определить индивидуальную траекторию развития, выбрать образовательную программу, отработать новые навыки на различных симуляторах и тренажерах. Свыше 1,1 тысячи единиц новейшего оборудования позволяют проводить обучающие курсы почти во всех областях современной медицины. Симуляторы центра воспроизводят анатомию внутренних органов до мельчайших деталей и максимально реалистично имитируют основные функции человеческого организма.

Основные формами обучения являются интерактивные лекции, дискуссии, мозговые штурмы и разбор ситуационных задач. При этом отдельный блок посвящен проработке социально-психологических и управленческих навыков медработников.

Повышение квалификации и переподготовку врачей также организовали в ведущих профильных вузах: Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, Первом московском государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова, Российском национальном исследовательском медуниверситете им. Н.И. Пирогова и Российском университете медицины. Кроме того, образовательными площадками стали Медицинский симуляционный центр многопрофильного научно-клинического центра им. С.П. Боткина, учебные центры Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий и Станции скорой и неотложной медпомощи имени А.С. Пучкова, Междисциплинарный тренинг-центр инновационных хирургических технологий ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова.

Специалистам на федеральном портале доступно дистанционное обучение в рамках программы непрерывного медицинского и фармацевтического образования.

В прошлом году квалификацию повысили более 160 тысяч слушателей из числа врачей и среднего медперсонала московских медорганизаций. Из них 115 тысяч прошли обучение в Кадровом центре. Как ожидается, в 2026 году в учебных программах организации поучаствуют аналогичное число слушателей. Статус «московский врач» в 2025 году получили свыше 3 тысяч специалистов, статусы «московская медицинская сестра» и «московский медицинский брат» — более 200 человек.

