Собянин: 44 жилых комплекса передали под заселение по реновации с начала года
Двадцать три новостройки ввели в эксплуатацию в Москве с начала года, кроме того, в столице передали под заселение 44 возведенных в рамках программы реновации жилых комплекса. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, переселение затронуло более 176 тысяч москвичей.
«Они получили новые квартиры или находятся в процессе переезда», — написал Собянин в Telegram-канале.
Во время подготовки проектов зданий архитекторы учитывают окружающую застройку, исторические особенности территорию. Уже введены в эксплуатацию 327 домов, 464 здания находится на стадии проектирования или строительства.
При строительстве жилья большое внимание уделяется благоустройству. Во дворах новых домов обустроили свыше 500 детских площадок, 350 спортивных, более 280 мест для отдыха.
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