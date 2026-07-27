Собянин: 380 семей переедут в новый дом по программе реновации в Черемушках

Он отметил, что новый дом располагается по адресу: Профсоюзная улица, дом 37. Его возвели всего за восемь месяцев по технологии крупномодульного строительства - квартира целиком создается на заводе, собирается, отделывается и привозится на стройку.

Отмечается, что всего в новостройке 528 квартир. Их общая площадь составляет 31,6 тысячи квадратных метров. Отделка жилья и мест общего пользования выполнена в соответствии с требованиями московского стандарта реновации. Жилой комплекс подключен к индивидуальному тепловому пункту. Есть автоматизированная система контроля и учёта потребления энергоресурсов, что позволит значительно снизить затраты на эксплуатацию и размер платы за коммунальные услуги.

Кроме того, в оснащение комплекса вошли 12 лифтов. Также создана безбарьерная среда для маломобильных граждан и родителей с колясками . В вестибюлях жилой части разместили технические помещения, почтовые ящики, комнаты консьержей, специальные места для хранения колясок и велосипедов. Первый этаж предназначен для магазинов и предприятий сферы услуг.

Трёхсекционная монолитная новостройка расположена рядом со станцией метро «Новые Черемушки». В пешей доступности от жилого комплекса находятся парк 70-летия Победы, сквер Гвардии Полковника Ерастова, павильон «Московские ярмарки», каток у дом №41 на Профсоюзной улице. Также рядом несколько школ, детсады и поликлиники, торговые центры «Черемушки» и «Панорама», спортклубы и заведения общепита.

Новый жилой комплекс в Черемушках — это второй дом для переселения по программе реновации, построенный по технологии крупномодульного строительства. Модули собираются в сухих и теплых цехах, что значительно повышает качество возводимых объектов.

«Хороший дом... по новым технологиям сделан — крупномодульное строительство. Очень качественная технология, современная, точная подгонка, 100 лет как минимум будут стоять», — отметил Собянин.

Новостройка стала одним из 15 жилых комплексов, которые были переданы городом под переселение в конце июня 2026 года. Процесс переезда охватил ещё свыше 17 тысяч москвичей.

В ближайшие месяцы в новый ЖК переедут 380 семей. Уточняется, что это более тысячи жителей пяти домов по адресам: улица Гарибальди, дом 21, корпуса 1, 4, 5, 6 и дом 31, корпус 1. По решению градоначальника, все участники программы реновации могут на безвозмездной основе получить помощь при перевозке вещей. Уточняется, что на данный момент этой услугой воспользовались более 69 тысяч семей — это около 75% от общего числа переехавших.

