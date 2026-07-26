Дом по программе реновации построят в Дмитровском районе
Согласован проект дома по программе реновации по адресу: Клязьминская улица, земельный участок 26. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«Двухсекционный дом на 121 квартиру планируют возвести на месте двух включенных в программу реновации пятиэтажек 1960-х годов постройки. Площадь застройки составит 0,8 тысячи квадратных метров», – рассказал Щербаков.
В новом жилом комплексе появится 6,9 тысячи квадратных метров жилой площади. Будущим владельцам не придется заниматься черновой отделкой — квартиры передадут с готовой чистовой.
Первый этаж здания отведен под коммерческую инфраструктуру: там разместятся небольшие магазины, заведения общественного питания и сервисные точки. Помимо коммерческих помещений, на первом этаже будут входные зоны жилых секций с просторными вестибюлями, комнатами для консьержей и колясочными.
На прилегающей территории запланировано комплексное озеленение и продуманная планировка двора. Отдельно проработана доступность среды — в местах общего пользования создадут безбарьерную инфраструктуру.
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