Дом по программе реновации построят в Дмитровском районе

Согласован проект дома по программе реновации по адресу: Клязьминская улица, земельный участок 26. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.



«Двухсекционный дом на 121 квартиру планируют возвести на месте двух включенных в программу реновации пятиэтажек 1960-х годов постройки. Площадь застройки составит 0,8 тысячи квадратных метров», – рассказал Щербаков.



В новом жилом комплексе появится 6,9 тысячи квадратных метров жилой площади. Будущим владельцам не придется заниматься черновой отделкой — квартиры передадут с готовой чистовой.



Первый этаж здания отведен под коммерческую инфраструктуру: там разместятся небольшие магазины, заведения общественного питания и сервисные точки. Помимо коммерческих помещений, на первом этаже будут входные зоны жилых секций с просторными вестибюлями, комнатами для консьержей и колясочными.



На прилегающей территории запланировано комплексное озеленение и продуманная планировка двора. Отдельно проработана доступность среды — в местах общего пользования создадут безбарьерную инфраструктуру.

