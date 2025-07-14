Собянин: 34 вуза стали партнерами программы предпрофессиональных каникул
Почти 24 тысяч школьников посетили занятия в рамках предпрофессиональных каникул в Москве за учебный год. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Градоначальник пояснил, что ребята посещали программы интенсивного погружения в будущую специальность, проходившие в вузах в течение четырех дней.
«Ученики предпрофессиональных классов знакомятся с университетами, узнают об их образовательных программах, получают еще больше узкоспециализированных знаний и практикуются на современном оборудовании», — написал Собянин.
Учащиеся инженерных классов изучали основы квантовой криптографии и устройство двигателей внутреннего сгорания, моделировали космические аппараты, посещали мастер-классы по гидрогеологии. В свою очередь, школьники из ИТ-классов создавали проекты с использованием различных технологий, включая нейросети и машинное зрение. Ребята-будущие медики учились разработке лекарств, занимались хирургией и генетической медициной.
Партнерами программы в этом году стали 34 вуза, где было проведено почти 400 смен предпрофессиональных каникул — на 50%, чем годом ранее. Каждый учащийся предпрофкласса также работал над проектом либо проводил исследование по своему профилю на базе университета-партнера.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- У Крымского моста скопилась очередь из 1,6 тысячи автомобилей
- Умер режиссер Александр Митта
- У южных берегов Испании произошло землетрясение магнитудой 5,5
- Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» объявил программу развлечений для детей
- СМИ: Число погибших в секторе Газа палестинцев превысило 58 тысяч
- В Анталье освободили россиянку, оставившую в аэропорту новорожденную дочь
- ФСБ предотвратила теракт против российского военного в Крыму перед 9 мая
- Беспилотники ВСУ атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС
- ФСИН заявила об угрозе жизни экс-полковника Захарченко в колонии
- Над регионами России уничтожили 11 украинских БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru