Собянин: 34 вуза стали партнерами программы предпрофессиональных каникул

Почти 24 тысяч школьников посетили занятия в рамках предпрофессиональных каникул в Москве за учебный год. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник пояснил, что ребята посещали программы интенсивного погружения в будущую специальность, проходившие в вузах в течение четырех дней.

«Ученики предпрофессиональных классов знакомятся с университетами, узнают об их образовательных программах, получают еще больше узкоспециализированных знаний и практикуются на современном оборудовании», — написал Собянин.

Учащиеся инженерных классов изучали основы квантовой криптографии и устройство двигателей внутреннего сгорания, моделировали космические аппараты, посещали мастер-классы по гидрогеологии. В свою очередь, школьники из ИТ-классов создавали проекты с использованием различных технологий, включая нейросети и машинное зрение. Ребята-будущие медики учились разработке лекарств, занимались хирургией и генетической медициной.

Партнерами программы в этом году стали 34 вуза, где было проведено почти 400 смен предпрофессиональных каникул — на 50%, чем годом ранее. Каждый учащийся предпрофкласса также работал над проектом либо проводил исследование по своему профилю на базе университета-партнера.

