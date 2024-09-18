Собянин: 21 московский проект признан лучшим в сфере промышленного дизайна
В 2024 году организаторы национальной премии «Лучший промышленный дизайн России» получили свыше тысячи заявок из почти 50 регионов России, рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
«Чтобы поддержать развитие отечественного промышленного дизайна, в прошлом году мы совместно с Минпромторгом и Минкультуры России учредили премию “Лучший промышленный дизайн России”. Опыт оказался удачным», — написал он.
В этом году в конкурсе впервые приняли участие компании из Владивостока, Мурманска, Пскова, а также из Севастополя, Луганской и Донецкой народных республик и ряда других регионов.
При этом число категорий конкурса увеличилось с восьми до 13 и включало «Дизайн транспортных средств», «Дизайн промышленного оборудования», «Дизайн предметов обихода» и «Городской дизайн».
По словам Собянина, в финал вышло почти 200 проектов, в итоге было выбрано 30 победителей. При этом 21 из них представляет Москву. Еще 13 проектов получили награды в номинации «Народный выбор» по итогам народного голосования, 10 из них были разработаны в столице страны.
К примеру, первое место в категории «Городской дизайн» заняла компания «Парус электро», которая представила проект зарядной станции для электротранспорта. Разработка предусматривает оснащение станции тремя зарядными пистолетами постоянного тока, что позволяет зарядить электромобиль быстро.
Победу в категории «Дизайн упаковки продуктов питания» одержал производитель здоровых десертов Nattys. Компания представила на конкурс дизайн упаковки шоколадного батончика с ореховой пастой без сахара.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru