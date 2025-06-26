Собянин: 18 тысяч москвичей стали владельцами квартир по реновации в этом году

Градоначальник указал, что с января по июнь в столице были построены свыше 20 жилых комплексов, что в двое превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Он также отметил, что всего в 2025 году планируется построить «около двух млн квадратных метров жилья по программе реновации».

«Это позволяет предоставить новые квартиры примерно 70 тысячам горожан», — заключил мэр.

Ранее глава столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский заявил, что в построенный по программе реновации дом на Ереванской улице уже переехали первые семьи, сообщает RT.

