На севере Москвы возведут новый многоквартирный дом по программе реновации
Новый жилой дом по программе реновации построят в Дмитровском районе столицы. О том, что проект здания согласован, сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«В Дмитровском районе появится новый жилой дом по программе реновации. Согласно проекту, трехсекционное здание возведут на Долгопрудной улице. В нем будет 182 квартиры», – уточнил Щербаков.
Дом будет построен с учетом требований безбарьерной среды. Первый этаж сделают нежилым. Там разместятся помещения общественного назначения с отдельными входами с улицы, в том числе Центр информирования населения. При этом часть квартир спроектирована с учетом потребностей маломобильных граждан и их близких.
Территорию вокруг здания благоустроят и озеленят. Проект предусматривает также размещение рядом с домом спортивной и детской площадок, а также оборудованные места для отдыха.
Ранее Сергей Собянин рассказал о включении в программу реновации еще 131 площадки для строительства домов.
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