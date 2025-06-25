На севере Москвы возведут новый многоквартирный дом по программе реновации

Новый жилой дом по программе реновации построят в Дмитровском районе столицы. О том, что проект здания согласован, сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«В Дмитровском районе появится новый жилой дом по программе реновации. Согласно проекту, трехсекционное здание возведут на Долгопрудной улице. В нем будет 182 квартиры», – уточнил Щербаков.

Дом будет построен с учетом требований безбарьерной среды. Первый этаж сделают нежилым. Там разместятся помещения общественного назначения с отдельными входами с улицы, в том числе Центр информирования населения. При этом часть квартир спроектирована с учетом потребностей маломобильных граждан и их близких.

Территорию вокруг здания благоустроят и озеленят. Проект предусматривает также размещение рядом с домом спортивной и детской площадок, а также оборудованные места для отдыха.

Ранее Сергей Собянин рассказал о включении в программу реновации еще 131 площадки для строительства домов.

