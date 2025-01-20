Собянин: 17 предприятий в 2024 году стали резидентами ОЭЗ «Технополис Москва»

В прошлом году 17 предприятий получили статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом в своем Telegram-канале заявил столичный мэр Сергей Собянин.

По его словам, по итогам 2024 года доступ к широкому пакету таможенных и налоговых льгот получили 118 высокотехнологичных московских компаний, на которых трудятся около 18 600 москвичей.

По его словам, семь новых резидентов функционируют на территории индустриального парка «Руднево». Они выпускают беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним.

Четыре завода, пополнившие перечень резидентов ОЭЗ «Технополис Москва», работают на площадке «Алабушево» и производят медицинские изделия и лекарства.

Также четыре новых резидента находятся на площадке «Печатники». Это предприятия по выпуске элементов спутниковой связи, аппаратов самообслуживания, литийионных аккумуляторных батарей для электротранспорта и источников бесперебойного питания.

Еще один новый резидент выпускает микроэлектронику на площадке «Микрон».

Градоначальник также поздравил ОЭЗ «Технополис Москва» с грядущим 19-летием. Он пожелал всем ее резидентам достижения высокотехнологичных успехов.

