Собянин: 150 тысяч тонн продукции получили молочно-раздаточные пункты по офсету
Молочно-раздаточные пункты в Москве получили свыше 150 тысяч тонн продукции за три года по офсетному контракту, рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, почти треть из них – более 50 тысяч тонн – это поставки прошлого года. Соки, молоко, кисломолочные продукты и творог производятся на Царицынском и Лианозовском молочных комбинатах. Предприятия имеют статус промышленного комплекса и налоговые льготы. Компании экономят и направляют больше денег на развитие производства благодаря им.
Собянин отметил, что Москва заключила офсет на поставку продуктов питания для молочно-раздаточных пунктов в 2020 году. Он подчеркнул, что это позволило решить важную для столицы задачу – обеспечить локальной продукцией городские молочно-раздаточные пункты.
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