Собянин: 14 паркам Москвы в этом году исполняется больше 50 лет

В этом году 14 паркам столицы исполняется больше 50 лет, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что 130 лет назад был основан сад «Эрмитаж». За эти годы, указал Собянин, он стал одним из самых любимых мест отдыха жителей столицы и гостей города. Здесь проходят разные концерты, культурные мероприятия, фестивали и спектакли.

Кроме того, 90 лет исполняется Таганскому парку. Мэр напомнил, что на его стадионе и катке начинали свою спортивную карьеру футболисты Алексей Хомич и Константин Бесков, чемпион СССР по теннису Николай Озеров и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

Кроме того, пять столетий насчитывает история усадьбы Воронцово. На территории площадью 40,7 га разместились бывшие усадебные строения, каскад прудов, дубовая роща, Китайский и Итальянский сады.

