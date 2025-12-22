Собянин: 11 всесезонных спортплощадок нового формата создали в этом году

Одиннадцать всесезонных спортивных площадок нового формата появилось в разных районах Москвы, зимой они трансформируются в катки, летом - в зоны для командных игр. Об этом рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник обратил внимание, что использование спортивной инфраструктуры носит выраженный сезонный характер, однако пространство дворов и парков Москвы можно было бы использовать и более эффективно.

Новые всесезонные площадки появились на месте устаревших спортивных зон или на ранее пустовавших территориях. Такие площадки универсальны, благодаря современным технологиям их можно быстро переводить из зимнего режима в летний и наоборот.

В пяти округах Москвы - САО, ВАО, ЮЗАО, ЗАО и ЮВАО - созданы хоккейные коробки площадью 1,8 тысячи квадратных метров, подходящие для соревнований районного и городского уровня по стандартам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На других площадках появились катки поменьше площадью 800 квадратных метров, где можно проводить турниры в формате «три на три», тренировки и любительские матчи. Ледовые площадки также подходят для керлинга, мини-хоккея, фигурного катания и катания на коньках.

Хоккейные коробки оснастили бортами из монолитного поликарбоната с защитным покрытием, в дневное время они почти не выделяются из-за прозрачности, при этом вечером их украшает светодинамическая подсветка. Для покрытия применили профессиональные материалы, которые хорошо зарекомендовали себя на Олимпийских играх в Сочи. У каждой хоккейной коробки оборудовали зрительские трибуны и умные многофункциональные опоры с аудиосистемой, видеокамерами, светильниками, прожекторами и проекторами.

Летом площадки смогут использовать для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон, мини-футбол, хоккей на роликах. На каждой оборудован многофункциональный павильон с раздевалками, медицинским постом, гаражом с ледозаливочной техникой, комнатами охраны, холодильной установкой, туалетами, подсобными помещениями и даже кафе. Все необходимые электрические, холодильные, водопроводные и прочие сети проложены в подземном коллекторе. На поверхности остаются только компактный сервисный павильон и хоккейная коробка, что делает пространство аккуратным и функциональным.

