Собянин: 11 всесезонных спортплощадок нового формата создали в этом году
Одиннадцать всесезонных спортивных площадок нового формата появилось в разных районах Москвы, зимой они трансформируются в катки, летом - в зоны для командных игр. Об этом рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Градоначальник обратил внимание, что использование спортивной инфраструктуры носит выраженный сезонный характер, однако пространство дворов и парков Москвы можно было бы использовать и более эффективно.
Новые всесезонные площадки появились на месте устаревших спортивных зон или на ранее пустовавших территориях. Такие площадки универсальны, благодаря современным технологиям их можно быстро переводить из зимнего режима в летний и наоборот.
В пяти округах Москвы - САО, ВАО, ЮЗАО, ЗАО и ЮВАО - созданы хоккейные коробки площадью 1,8 тысячи квадратных метров, подходящие для соревнований районного и городского уровня по стандартам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На других площадках появились катки поменьше площадью 800 квадратных метров, где можно проводить турниры в формате «три на три», тренировки и любительские матчи. Ледовые площадки также подходят для керлинга, мини-хоккея, фигурного катания и катания на коньках.
Хоккейные коробки оснастили бортами из монолитного поликарбоната с защитным покрытием, в дневное время они почти не выделяются из-за прозрачности, при этом вечером их украшает светодинамическая подсветка. Для покрытия применили профессиональные материалы, которые хорошо зарекомендовали себя на Олимпийских играх в Сочи. У каждой хоккейной коробки оборудовали зрительские трибуны и умные многофункциональные опоры с аудиосистемой, видеокамерами, светильниками, прожекторами и проекторами.
Летом площадки смогут использовать для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон, мини-футбол, хоккей на роликах. На каждой оборудован многофункциональный павильон с раздевалками, медицинским постом, гаражом с ледозаливочной техникой, комнатами охраны, холодильной установкой, туалетами, подсобными помещениями и даже кафе. Все необходимые электрические, холодильные, водопроводные и прочие сети проложены в подземном коллекторе. На поверхности остаются только компактный сервисный павильон и хоккейная коробка, что делает пространство аккуратным и функциональным.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Алиев не будет участвовать в саммите СНГ в Петербурге
- СМИ: Из Лувра похитили более 8 тысяч алмазов и 200 жемчужин
- В Волгограде шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой
- По факту ЧП с авто на юге Москвы возбудили уголовное дело
- Китай начал эксплуатацию первого в мире интеллектуального сверхбольшого танкера
- Ждем в Москве: Как прошли переговоры Дмитриева в Майами
- СМИ: На юге Москвы человек пострадал при взрыве авто на парковке
- Генсек НАТО объявил о готовности ряда стран направить военных на Украину
- Над Россией сбили 41 украинский дрон
- Дмитриев намекнул, что следующая встреча c США по Украине пройдет в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru