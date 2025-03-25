Собянин: 100 тысяч школьников прошли профориентацию в центре «Профессии будущего»
Программу комплексной профориентации в центре «Профессии будущего» в Москве прошли уже более 100 тысяч учащихся. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Градоначальник напомнил, что уникальную программу комплексной профориентации для девятиклассников запустили в конце 2023 года. Центр «Профессии будущего» стал ее флагманской площадкой.
«Всего с начала проекта программу комплексной профориентации прошли уже больше 100 тыс. учеников. В этом учебном году – свыше 45 тыс. девятиклассников», – написал Собянин в Telegram-канале.
Школьники в центре участвуют в иммерсивной экскурсии с применением современных, в том числе VR-технологий, посещают первый в России профориентационный 5D-кинотеатр, проходят тестирование, общаются с представителями колледжей города. Это позволяет ребятам познакомиться с рынком труда, многообразием специальностей и возможностями столичного образования.
Кроме того, школьники проходят профессиональные пробы на базе мастерских и лабораторий 48 московских колледжей. Они работают на высокотехнологичном оборудовании, набираются опыта от педагогов и студентов, посещают потенциальных работодателей с экскурсиями.
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