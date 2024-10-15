Собянин: 10 новых подстанций скорой помощи открылись в Москве с 2014 года

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил врачей столичной скорой помощи со 105-летием службы.

Градоначальник отметил, что в 15 октября 1919 года первая бригада скорой помощи заступила на дежурство.

Мэр Москвы рассказал, что на сегодняшний день в столичной скорой помощи трудятся порядка 11 тысяч человек. Свыше тысячи бригад ежедневно совершают порядка 12 тысяч выездов.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ЗдравоохранениеМоскваСкорая Помощь

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