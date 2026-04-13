Собянин: 1 сентября откроется новый корпус знаменитой Курчатовской школы
Новый корпус знаменитой Курчатовской школы откроется 1 сентября. Об этом в своём канале в Max заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник отметил, что в уникальном здании на Волоколамском шоссе смогут учиться 815 школьников 1–11 классов. По его словам, внутри корпус будет обустроен по принципу «школы-города», где вместо обычных коридоров сделают «улицы» и рекреации, разместят многоуровневый атриум-амфитеатр, который можно будет трансформировать «в большой зал для собраний, лекций или спектаклей».
Мэр указал, что рядом со школой будет оборудовано спортивное ядро, в состав которого войдут беговая дорожка на четыре полосы, площадки для игры в футбол, баскетбол и волейбол, а также зона для прыжков в длину.
«Уверен, что это школьное здание станет новой архитектурной доминантой района Покровское-Стрешнево, который за последние годы заметно изменился к лучшему», - заключил он.
Ранее Собянин заявил, что до конца 2033 года в российской столице обновят около 750 зданий школ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
