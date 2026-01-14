Система видеомониторинга повысила безопасность в парке «Крылатские холмы»
В московском парке «Крылатские холмы» установлена единая система видеонаблюдения. Камеры для обеспечения безопасности разместили в рекреационной зоне и вдоль малого и большого кольца велотрассы. Об этом сообщила первый заместитель начальника Управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства столицы Мария Дерунова.
«Безопасность – ключевое условие для полноценной работы общественного пространства. В “Крылатских холмах” внедрена единая система видеомониторинга, которая позволяет обеспечивать порядок на всей территории парка и оперативно реагировать на абсолютно любые ситуации. Это особенно важно для мест притяжения», – отметила она.
Подобная система позволяет службе безопасности оперативно фиксировать различные нарушения для своевременного реагирования.
Современные технологии помогают создать в парке «Крылатские холмы» комфортную среду для отдыха и занятий спортом.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru