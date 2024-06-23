Ефимов: В Зябликове по проекту КРТ появятся гостиница, офисы и рестораны

В Москве реорганизуют участок в Зябликове по программе комплексного развития территорий (КРТ), сейчас там находятся устаревшие объекты, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, на участке площадью 1,43 гектара построят около 27 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости.

«Инвестиции оцениваются почти в 8,3 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект составит около 263 миллионов рублей. Будет создано примерно 660 рабочих мест», – отметил он.

В свою очередь глава Департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на Ясеневой улице построят офисы, отделения банков, кафе и рестораны. Также на реорганизованном участке появится гостиница на 120 номеров. Кроме того, проект предусматривает благоустройство участка и строительство улично-дорожной сети.

Программа комплексного развития территорий позволяет создавать в Москве многофункциональные городские кварталы на месте бывших промзон. На данный момент в столице на разных стадиях реализации находится 236 проектов. Проекты прорабатываются по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

