Ефимов: В Зябликове по проекту КРТ появятся гостиница, офисы и рестораны
В Москве реорганизуют участок в Зябликове по программе комплексного развития территорий (КРТ), сейчас там находятся устаревшие объекты, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, на участке площадью 1,43 гектара построят около 27 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости.
«Инвестиции оцениваются почти в 8,3 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект составит около 263 миллионов рублей. Будет создано примерно 660 рабочих мест», – отметил он.
В свою очередь глава Департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на Ясеневой улице построят офисы, отделения банков, кафе и рестораны. Также на реорганизованном участке появится гостиница на 120 номеров. Кроме того, проект предусматривает благоустройство участка и строительство улично-дорожной сети.
Программа комплексного развития территорий позволяет создавать в Москве многофункциональные городские кварталы на месте бывших промзон. На данный момент в столице на разных стадиях реализации находится 236 проектов. Проекты прорабатываются по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru