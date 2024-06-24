Ефимов: Участок в столичном районе Москворечье-Сабурово реорганизуют по программе КРТ
Неэффективно используемый участок на юге столицы реорганизуют в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Участок в районе Москворечье-Сабурово площадью 1,4 гектара подлежит реорганизации по программе комплексного развития территорий. Здесь планируется создать индустриальный квартал, где разместят современные производства и общественно-деловые объекты. Инвестиции в развитие площадки оцениваются примерно в 4,9 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 249 миллионов рублей. В результате будет создано почти 650 рабочих мест», – отметил Ефимов.
Участок, подлежащий реорганизации, расположен около Каширского шоссе и Юго-Восточной хорды, в пешей доступности от станции «Москворечье» второго Московского центрального диаметра. Сейчас на участке находятся торгово-складская база и автостоянка.
По словам министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, в ходе реорганизации участка на его территории построят порядка 32 тысяч квадратных метров производственной и общественно-деловой недвижимости. На участке появятся магазины, кафе, офисы и спорткомпексы.
На сегодняшний день в Москве реорганизуют 236 объектов площадью свыше 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина
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