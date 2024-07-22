Ефимов: Город предоставил инвесторам участки для строительства предприятий в СВАО
В рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП) Москва предоставила пяти инвесторам участки под строительство предприятий на северо-востоке столицы, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«На северо-востоке столицы по льготной ставке один рубль в год с пятью инвесторами заключены договоры аренды земельных участков. Они возведут предприятия медицинской, легкой, электронной и химической отраслей промышленности. Размер инвестиций в реализацию проектов может превысить 2,5 миллиарда рублей», – отметил Ефимов.
По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в СВАО столицы появятся предприятия по выпуску ортопедических изделий, косметической продукции, средств автоматизации и систем управления, форменной и гражданской одежды. Новые производства обеспечат 870 новых рабочих мест.
Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что участки, предоставленные в аренду по льготной ставке, расположены в пяти районах северо-востока Москвы, в частности в Свиблово, Отрадном, Останкинском, Северном и Южном Медведково. Договоры с инвесторами заключили на пять лет, в течение которых они должны завершить строительство производств площадью около 42 тысяч квадратных метров и приступить к производству продукции.
Земельные участки для реализации МаИП Москва выделяет в аренду без проведения торгов. Такими проектами могут стать инновационные центры, производственные комплексы, объекты здравоохранения, транспортной инфраструктуры, спорта и другие.
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