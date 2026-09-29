«Швабе» и МФТИ займутся новым поколением энергоэффективной микроэлектроники

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех и Московский физико-технический институт (МФТИ) займутся совместно созданием нового поколения энергоэффективной электроники и фотоники. Соглашение о сотрудничестве подписано на форуме «Микроэлектроника 2026», который проходит на федеральной территории «Сириус». Разрабатываемые технологии востребованы при производстве процессоров, памяти и сенсоров. При этом они призваны снизить энергопотребление электронных устройств.

Кооперация науки и производства будет организована в рамках программы развития исследовательского комплекса мирового уровня «Центр перспективной микроэлектроники». Ученые МФТИ будут отвечать за разработку новых материалов и прототипов, а специалистам холдинга предстоит адаптировать перспективные решения, исходя из требований реальных приборов и производства.

Предусмотрена разработка функциональных материалов разной размерности, в том числе со слоями толщиной в несколько атомов. Как отметил заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Попов, соединение передовой научной мысли с богатой инженерной практикой даёт возможность достигать настоящего прорыва в результатах.

«Благодаря такой кооперации нередко рождаются продукты мирового уровня – и это то, что объединяет интересы «Швабе» и «Центра перспективной микроэлектроники» на базе МФТИ. Мы рады официально присоединиться к его работе и рассчитываем найти новые области и формы взаимодействия для ускоренного вывода на рынок инновационных российских технологий», – заключил замглавы холдинга.

Проректор по научной работе МФТИ Виталий Баган в свою очередь отметил, что Физтех много лет сотрудничает с предприятиями «Швабе», в том числе по треку индустриальной аспирантуры. В рамках нового соглашения стороны также будут вместе готовить специалистов, обмениваться опытом, организовывать научные и научно-популярные мероприятия.

В деловой и научной программе форума «Микроэлектроники 2026» принимают участие сразу несколько организаций холдинга: ГНЦ РФ НПО «Орион», НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха, Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова, МЗ «САПФИР», НПО «Государственный институт прикладной оптики» и другие. В разные годы в работе форума также участвовали представители Красногорского завода им. С. А. Зверева, Загорского оптико-механического завода, Вологодского оптико-механического завода, Новосибирского приборостроительного завода и Лыткаринского завода оптического стекла.

