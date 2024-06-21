Школу на 150 мест откроют в Щербинке по программе «1 рубль за квадратный метр в год»
Двухэтажное здание площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров выставлено на аукцион по программе льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год». Победитель торгов сможет открыть в нем частную школу. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
По условиям программы город сдает в аренду на 49 лет здания и помещения для открытия детских садов и школ, а победители торгов обязуются отремонтировать их, оснастить необходимым оборудованием и начать образовательную деятельность. Если соблюдены все условия, арендатор переходит на льготную ставку аренды из расчета один рубль за квадратный метр в год.
«Программа льготной аренды для образовательных учреждений имеет стабильный спрос на аукционах — уровень конкуренции составляет в среднем два участника на лот. В начале июля будет реализован еще один объект — двухэтажное здание в пешей доступности от станции Щербинка второго Московского центрального диаметра. После ремонта школу смогут посещать не менее 150 детей», — рассказал глава департамента.
Кирпичное здание 1941 года постройки расположено на огороженной территории в окружении зеленных парков.
Согласно условиям программы победителю аукциона предстоит провести капитальный ремонт здания и в течение 18 месяцев предоставить определенный объем образовательных услуг. Не менее 50% учеников школы должны быть зарегистрированы по месту жительства в Москве.
Подать заявку на участие в торгах можно до 1 июля. Онлайн-аукцион пройдет 4 июля на электронной торговой площадке «Росэлторг».
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