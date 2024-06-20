Москва реализует шесть парковочных мест на Боровском шоссе
В Москве 4 июля реализуют шесть машино-мест в паркинге на Боровском шоссе. Прием заявок на участие в открытых аукционах завершится в понедельник, 24 июня. Об этом сообщили в столичном департаменте по конкурентной политике.
Автовладельцы смогут приобрести объекты площадью от 14,9 до 20,9 квадратного метра. Для участия в торгах понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Паркинг расположен по адресу: Боровское шоссе, дом 6, корпус 3, недалеко от выезда на МКАД и Киевское шоссе.
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