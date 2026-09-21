Шахматную гостиную открыли в производственном корпусе ОЭЗ «Технополис Москва»

Шахматная гостиная открыла в общественном пространстве производственного корпуса особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Посетить ее смогут как гости площадки, так и сотрудники предприятий. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, на площадках ОЭЗ «Технополис Москва» по поручению столичного мэра Сергея Собянина уже открыты скверы, спортивные площадки и фитнес-центры. «Новая локация — шахматная гостиная — открылась в одном из производственных корпусов на площадке “Печатники”. Здесь смогут проводить профессиональные и любительские турниры», — добавил Ликсутов.

Отмечается, что на компаниях ОЭЗ «Технополис Москва» трудятся свыше 150 начинающих и профессиональных шахматистов. Здесь размещены не только классические шахматные доски, но и гигантские шахматы. Частью интерьера стали полученные на корпоративных соревнованиях награды и кубки. Так, в 2026 году команда ОЭЗ завоевала золотые и серебряные медали во всероссийском турнире «Игра Королей». Также гостиную украсили фотографии турнира, посвященного 20-летию ОЭЗ.

За 20 лет ОЭЗ «Технополис Москва» стала основным хабом отечественной промышленности и центром притяжения для предприятий, которые определяют российский технологический суверенитет. На 10 площадках ОЭЗ «Технополис Москва» работают свыше 240 высокотехнологичных предприятий, представляющих робототехнику, ИТ, биомедицину, приборостроение и микроэлектронику.

Активное развитие промышленной инфраструктуры для высокотехнологичных предприятий помогает реализовать нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».

