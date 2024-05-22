Сфера столичного строительства сэкономила 1,7 миллиарда рублей благодаря нацпроекту
Более 80 предприятий сферы столичного строительства с начала 2022 года сэкономили 1,7 миллиарда рублей благодаря национальному проекту «Производительность труда», рассказала заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
По ее словам, в нацпроекте «Производительность труда» за два года приняли участие 29 крупных девелопера и генеральных подрядчиков строительства, а также 52 организации, которые производят инженерно-технические и строительные материалы.
«При этом 43 компании уже завершили пилотные проекты и улучшили свои производственные процессы. Они сократили время протекания операций на 3%, снизили излишние запасы на 40% и повысили эффективность работы на 53%. Экономический эффект от участия в нацпроекте, по оценкам самих компаний, составил 1,7 миллиарда рублей», – отметила Багреева.
Участники нацпроекта используют инструменты бережливого производства, позволяющие им сократить время выполнения стандартных операций, устранить потери в рабочих процесса, а также повысить эффективность работы персонала и использования ресурсов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru