Сеть кофеен «Шоколадница» примет участие в проекте «Производительность труда»

Правительство Москвы подписало соглашение с группой компанией «Шоколадница» об участии в федеральном проекте «Производительность труда», рассказала заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. Соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

Мария Багреева Она отметила, что участие в проекте поможет сети кофеен повысить эффективность ключевых операционных процессов, включая логистику, управление закупками и стандарты обслуживания. По ее словам, в перспективе это повысит производительность и качество услуг во всех кофейнях сети.

Особенное внимание в рамках сотрудничества уделят методике бережливого производства.

Исполнительный директор по производству ГК «Шоколадница» Павел Перов в свою очередь отметил, что участие в проекте соответствует стратегическим целям развития нашей группы компаний, а опыт по применению инструментов бережливого производства поможет компании усилить конкурентное преимущество.

Столичные компании повышают эффективность производства в рамках федерального проекта «Производительность труда» с 2025 года. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, к нему уже присоединилось 46 столичных компаний. Ранее в Москве реализовывался одноименный национальный проект, участниками которого стали 419 столичных предприятий, в том числе 247 из обрабатывающих отраслей. По итогам средний рост производительности труда составил на предприятиях-участниках 53%, а совокупный экономический эффект для компаний превысил 13,5 млрд рублей.

