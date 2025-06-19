Сеть кофеен «Шоколадница» примет участие в проекте «Производительность труда»
Правительство Москвы подписало соглашение с группой компанией «Шоколадница» об участии в федеральном проекте «Производительность труда», рассказала заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. Соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.
Мария Багреева Она отметила, что участие в проекте поможет сети кофеен повысить эффективность ключевых операционных процессов, включая логистику, управление закупками и стандарты обслуживания. По ее словам, в перспективе это повысит производительность и качество услуг во всех кофейнях сети.
Особенное внимание в рамках сотрудничества уделят методике бережливого производства.
Исполнительный директор по производству ГК «Шоколадница» Павел Перов в свою очередь отметил, что участие в проекте соответствует стратегическим целям развития нашей группы компаний, а опыт по применению инструментов бережливого производства поможет компании усилить конкурентное преимущество.
Столичные компании повышают эффективность производства в рамках федерального проекта «Производительность труда» с 2025 года. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, к нему уже присоединилось 46 столичных компаний. Ранее в Москве реализовывался одноименный национальный проект, участниками которого стали 419 столичных предприятий, в том числе 247 из обрабатывающих отраслей. По итогам средний рост производительности труда составил на предприятиях-участниках 53%, а совокупный экономический эффект для компаний превысил 13,5 млрд рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Создатели «В списках не значился» экранизируют повесть «Аты-баты, шли солдаты»
- Оззи Осборн объявил о продаже своей ДНК
- АвтоВАЗ опроверг информацию об отказе в регистрации товарного знака Azimut
- В РЭУ имени Плеханова назвали причину падения цен на яйца
- Россиянам объяснили, как правильно загорать
- Захарова: РФ и Украина продолжают обмен тяжелобольными и ранеными
- В России выступит американский певец Джейсон Деруло
- В сеть слили 16 миллиардов паролей от Apple, Google и Telegram
- Глава «Северстали» допустил остановку металлургических производств в РФ
- Российские регионы получили оценку за дружбу с Китаем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru