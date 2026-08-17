Сервисы для всей страны: Центр диагностики и телемедицины задаёт цифровой стандарт
Центр диагностики и телемедицины отмечает 30 летие — об этом сообщил Сергей Собянин в канале в мессенджере «Макс». По словам мэра Москвы, центр стал символом технологического развития столичного здравоохранения: его сотрудники превратили научные разработки в рабочие инструменты и объединили процессы в единую цифровую систему.
Центр ежедневно помогает клиникам и еженедельно анализирует свыше 180 тысяч снимков (КТ, МРТ, маммографии, рентгена). Врачи могут дистанционно получить описание снимка или экспертное мнение коллег.
С 2020 года в анализе исследований участвуют алгоритмы ИИ: из более чем 200 протестированных сервисов врачам рентгенологам сейчас доступны 70 по 45 клиническим направлениям. ИИ помогает выявлять признаки заболеваний, но финальное решение принимает специалист.
Центр также готовит кадры — реализует программы дополнительного образования, ординатуры и аспирантуры, а также следит за техническим и радиационным контролем оборудования.
Разработки центра вошли в единое цифровое пространство здравоохранения страны. В 2024 году по поручению президента России Владимира Путина создана федеральная платформа «МосМедИИ»: она позволяет региональным врачам применять современные технологии без построения собственной цифровой инфраструктуры. К платформе подключились более двух тысяч медорганизаций из 75 регионов.
Мэр Москвы поздравил сотрудников и ветеранов центра с юбилеем и поблагодарил за вклад в развитие здравоохранения.
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