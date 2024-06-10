Сервис «Московский инвестор» использовался более 500 раз с начала 2024 года

С начала 2023 года по текущий момент предприниматели использовали платформу «Московский инвестор» более 1,5 тысячи раз. Она была создана с целью быстрого взаимодействия предпринимателей с исполнительной властью столицы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский на полях форума ПМЭФ.

«С помощью сервиса «Московский инвестор» предприниматели могут направлять органам власти предложения по развитию инвестиционного потенциала и улучшению инвестиционного климата столицы. В 2023-2024 годах они воспользовались сервисом более 1,5 тысячи раз. Решено более тысячи проблемных вопросов, что способствовало улучшению инвестиционного климата в Москве», – рассказал Овчинский.

Сервис «Московский инвестор» считается одной из лучших платформ для развития предпринимательства по данным Агентства стратегических инициатив. Специалисты сервиса помогают решить проблемы в вопросах с торгами, поддержкой города и офсетными контрактами в сроки от 4 до 10 дней.

Так, при поддержке сервиса в 2024 году удалось урегулировать спор с Федеральной налоговой службой по вопросу уплаты обеспечительного платежа по налогу на сверхприбыль.

