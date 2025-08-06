Серию экскурсий на стройплощадки проведут в рамках форума «Москва 2030»

Комплекс градостроительной политики и строительства столицы специально для гостей форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» организует серию уникальных экскурсий на строительные площадки, чтобы участники увидели процесс постройки значимых объектов города Москвы.



«В прошлом году мы провели первые экскурсии на строительные площадки и увидели, как они востребованы и какой отклик вызывают у участников. Это уникальные экскурсии, доступные только в рамках форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030”», – рассказала первый заместитель начальника Управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Мария Дерунова.



Так, участники могут своими глазами увидеть строительство станции метро «ЗИЛ» Троицкой линии.



Также гости смогут посетить строительную площадку ЖК «Бадаевский», который является одним из самых сложных строительных объектов города из-за системы «супер-слэб».



Помимо прочего, на экскурсиях можно будет увидеть сочетание различных эпох в архитектуре города, например, в жилом квартале «МОНС». Подробнее узнать обо всех экскурсиях можно на сайте форума-фестиваля. Также на все экскурсии необходимо предварительно зарегистрироваться.

