Сергунина: В Москве пройдет Московская международная неделя креативных индустрий
В Москве впервые состоится Московская международная неделя креативных индустрий, сообщила пресс-служба департамента культуры столицы.
В мероприятиях примут участия представители более 10 стран, в том числе Бразилии, Египта, Таиланда, Индонезии, Ирана и Китая.
«В рамках события запланировано больше 200 деловых встреч, в которых примут участие почти 50 российских компаний. В центре внимания будут сферы дизайна, моды, кино и видеоигр», – пояснила заммэра Москвы Натальи Сергуниной.
Уточняется, что гости города посетят ВДНХ, студию «Союзмультфильм», кинопарк «Москино», инновационный центр «Сколково» и Дом культуры «ГЭС-2».
Московская международная неделя пройдет с 9 по 12 декабря.
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