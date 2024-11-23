Сергунина рассказала о работе выставки Третьяковской галереи на ВДНХ

Посвященная отечественному искусству XХ — XXI веков выставка Третьяковской галереи открылась в павильоне №1 «Центральной» на ВДНХ, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Выставка из более чем 30 произведений искусства будет работать до сентября следующего года. Выставка разместилась в восьми залах площадью 2,5 тысяч квадратных метров.

Для выставки специально изготовили восемь уникальных модульных климатических витрин с антибликовым стеклом для размещения полотен.

