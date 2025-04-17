Сергунина: Более 50 тысяч мероприятий провели москвичи благодаря сервису «Вместе с культурой»

Более 50 тысяч мероприятий провели москвичи за четыре года с помощью сервиса «Вместе с культурой». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, передает пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

В сервисе представлено почти 1,5 тысячи доступных для аренды городских пространств: залы для концертов и киносеансов, площадки для выставок или мастер-классов, аудитории для презентаций и бизнес-встреч.

«Сервис объединяет десятки библиотек, музеев и других культурных учреждений более чем в 120 районах... Мы видим, что проект пользуется популярностью: только с начала года помещения в нем забронировали больше 8,5 тыс. раз», – отметила Сергунина.

Наиболее востребована театральная гостиная в Доме Гоголя, рассчитанная на 80 человек, с роялем, декоративным камином, проектором, акустической системой и софитами. На площадке можно проводить концерты, лекции, семинары или конференции. Кроме того, популярны Тургеневская гостиная в библиотеке-читальне имени Тургенева и мастерская Центральной городской молодежной библиотеки имени Светлова, где можно проводить встречи, мастер-классы, лекции.

В сервисе на странице каждой локации доступна информация о техническом оснащении, наличии интернета и парковки, других возможностях. Для аренды следует подать онлайн-заявку, которая будет рассмотрена в течение четырех дней.

Социально значимые услуг предоставляют в электронной форме, а также развивают инфраструктуру электронного правительства в рамках реализации задач нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и проекта Москвы «Цифровое государственное управление».

