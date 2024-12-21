Сергунина анонсировала бесплатные мастер-классы в «Кинокампусе Горького»
21 декабря 202416:55
Бесплатные мастер-классы для детей и подростков пройдут в киностудии имени Максима Горького, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина Агентству городских новостей «Москва».
По ее словам, мастер-классы будут проходить 18, 19, 25 и 26 января в креативном молодежном пространстве «Кинокампус Горького».
Участники мастер-классов научатся писать сценарии, попробуют себя в роли актеров и пообщаются с профессионалами индустрии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru