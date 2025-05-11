Сергунина: Акция «Московская музейная неделя» пройдет 12–18 мая

С 12 по 18 мая в столице пройдет акция «Московская музейная неделя». Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.



По словам Сергуниной, все желающие смогут бесплатно побывать на выставках, посвященных истории, искусству, естественным наукам, а также известным деятелям культуры, ученым и героям нашей страны.



Расписание и подробная информация опубликованы на официальной странице акции на портале mos.ru.



Одной из ключевых тем Московской музейной недели стало 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Так, в Музее космонавтики открылась выставка, посвящённая героическим подвигам лётчиков 5-го гвардейского истребительного авиационного Берлинского Краснознаменного ордена Богдана Хмельницкого полка. За годы войны пилоты полка совершили около 15 тысяч боевых вылетов и уничтожили свыше 700 вражеских самолётов. Посетителям представят знамя эскадрильи, награды и личные вещи летчиков.

В музее-панораме «Бородинская битва» размещены работы фронтовых художников — Николая Жукова, Леонида Голованова, Анатолия Горпенко и других. Их рисунки передают, как на освобождённых от немецко-фашистских захватчиков территорих возвращались к мирной жизни.

Музей истории Лефортово подготовил экспозицию «Вести с фронта», включающую письма и открытки солдат, датированные 1941–1945 годами.

Также в программе — выставка «Красота крестьянского быта» в музее-заповеднике «Коломенское». Она знакомит с образцами декоративно-прикладного искусства XIX–XX веков: старинной одеждой и вышитыми полотенцами, резной посудой и игрушками, расписными прялками и сундуками, а также коваными держателями для лучины. А в усадьбе Кусково можно познакомиться с художественной керамикой XX–XXI веков. В коллекции — около 800 изделий.

