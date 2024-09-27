Сергей Жуков: колонны из стекла стали оригинальным элементом оформления станции «Тютчевская» Троицкой линии метро

Акцентом архитектурного облика станции «Тютчевская» Троицкой линии метро стали колонны на пассажирской платформе, отделанные триплексом – прочным многослойным стеклом. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков.

«Многослойное стекло позволяет увидеть металлические конструкции, скрывающие инженерные сети. Пассажиры могут оценить сложность платформенных колонн – многофункциональных элементов, которые одновременно поддерживают конструкции станции, обеспечивают функционирование систем жизнедеятельности и в то же время формируют ее уникальный дизайн», – отметил Сергей Жуков.

По его словам, это уже вторая станция в столичном метро, при оформлении подземной части которой использовали триплекс. Ранее этот материал украсил потолок платформенного участка «Новаторской» Большой кольцевой линии метро.

Согласно задумке архитекторов «Тютчевской», сочетание стекла с металлом и природным камнем в дизайне платформы отражает эстетику экспрессионизма, придавая образу станции дополнительные контрастность и динамику. Другой ключевой элемент оформления пассажирской зоны – строки из произведений русского поэта Федора Тютчева, нанесенные на металлические сотовые панели на путевых стенах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и президент России Владимир Путин открыли первый участок Троицкой линии столичного метро длиной 8,3 километра с четырьмя станциями: «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». Таким образом, на схеме Московского метрополитена появилась 16-я линия.

Троицкая линия метро пройдет от станции МЦК ЗИЛ до города Троицка. Ветка длиной более 43 километров с 17 станциями станет одним из самых протяженных радиусов московского метро и самым большим за МКАД.

Всего в зоне ответственности инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» девять станций первой очереди строительства Троицкой линии метро: «Тютчевская», «Генерала Тюленева», «Университет Дружбы Народов», «Новаторская», «Корниловская», «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая» и «Вавиловская».

«Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро. С участием холдинга с 2011 года построено и введено в эксплуатацию 79 станций метро, свыше 170 километров линий и 12 электродепо.









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АО «МОСИНЖПРОЕКТ»

