Сергей Собянин: Завершилась реконструкция школы в Тверском районе Москвы
Реконструкция школы № 1501 завершилась в Тверском районе Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.
Здание с почти 90-летней историей расположено на Тихвинской улице. Его полностью обновили к 1 сентября в рамках программы «Моя школа». После реконструкции школа обрела современную и комфортную инфраструктуру, условия для учебы и занятий спортом максимально учитывают потребности детей.
В ходе работ специалисты укрепили конструкцию строения, обновили кровлю, утеплили фасад и заменили инженерные системы. Помещения стали светлее и комфортнее, в них установили стеклянные перегородки и двери, шумопоглощающие потолки, светодиодные светильники.
В здании появились универсальные и специализированные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатека. В вестибюлях и рекреациях разместили мягкую мебель, во дворе оборудовали спортивное ядро, игровые площадки и места для отдыха. В разных корпусах школы работают различные кружки и секции, которые посещают тысячи ребят. Ученики старших классов обучаются по программам предпрофессионального образования, в том числе в инженерных, ИТ-, медицинских, предпринимательских и медиаклассах.
В прошлом учебном году почти половина выпускников получила более 220 баллов по трем предметам на Едином государственном экзамене, при этом 14 человек сдали ЕГЭ по разным предметам на 100 баллов.
