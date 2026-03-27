Сергей Собянин: Завершена реставрация главных символов Московского ипподрома

Реставрацию квадриги и конных скульптур завершили на Центральном Московском ипподроме. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Возрождаем важный исторический объект... который на протяжении почти двух веков играл особую роль в культурной жизни столицы. Это соответствует целям и инициативам национального проекта "Инфраструктура для жизни"», - написал градоначальник в своем канале в Мах.

Собянин напомнил, что главный корпус ипподрома является объектом культурного наследия регионального значения. Квадригу с конными скульптурами создали Сергей Волнухин и Константин Клодт. Реставрация скульптур с очень сложным строением требовала бережного подхода. Каркас лошадей выполнен из металлических уголков, сами скульптуры — из редкого шпиатра, сплава цинка, олова и добавок. Чтобы сохранить элементы, их реставрировали прямо на месте, на высоте более 20 метров.

В ходе работ специалисты очистили детали от прежних слоев краски и ремонтных вставок; укрепили каркасы; восполнили утраты из шпиатра и восстановили авторскую пластику с помощью чеканки. Также реставраторы запаяли трещины и нанесли на поверхность скульптур защитный состав.

В главном корпусе ипподрома еще продолжаются отделка помещений, реставрация фасадов и прокладка инженерных сетей. При этом на территории возводят конюшни, дополнительные здания и сооружения. Весной на ипподроме приступят к благоустройству.

