Сергей Собянин: Выпуск компьютеров в Москве вырос в 2,1 раза
В 2024 году оборот высокотехнологичных производств Москвы вырос в два раза, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Так, выпуск электроники, оптики и компьютеров увеличился более чем в 2,1 раза.
По словам градоначальника, малые предприятия стали драйверами развития отрасли, их оборот вырос в 2,6 раза, а доля в секторе выросла до 34,7%.
Собянин отметил, что высокотехнологичные производства являются одиним из самых быстрорастущих секторов промышленности Москвы. Так, в 2024 году в ОЭЗ «Технополис Москва» открылось 30 новых высокотехнологичных предприятий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru