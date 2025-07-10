Сергей Собянин: В районе Соколиная Гора построят детский сад

Комплексное развитие территории ведется в районе Соколиная Гора в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, в этом районе возведут жилье для программы реновации и детский сад.

«Приведем в порядок территории общей площадью почти 2,5 га близ ул. Лечебная, д. 6 и ул. Борисовская, д. 9, д. 11, д. 14», – отметил Собянин.

Устаревшие объекты по программе КРТ заменят на современный квартал, где будет все необходимое для комфортной жизни.

В столице одобрены и реализуются 118 проектов комплексного развития территорий, которые предоставят городу более 28,7 млн квадратных метров недвижимости и свыше 340 тысяч рабочих мест.

