Сергей Собянин: В районе Соколиная Гора построят детский сад
Комплексное развитие территории ведется в районе Соколиная Гора в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По словам градоначальника, в этом районе возведут жилье для программы реновации и детский сад.
«Приведем в порядок территории общей площадью почти 2,5 га близ ул. Лечебная, д. 6 и ул. Борисовская, д. 9, д. 11, д. 14», – отметил Собянин.
Устаревшие объекты по программе КРТ заменят на современный квартал, где будет все необходимое для комфортной жизни.
В столице одобрены и реализуются 118 проектов комплексного развития территорий, которые предоставят городу более 28,7 млн квадратных метров недвижимости и свыше 340 тысяч рабочих мест.
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