Сергей Собянин: В 2025 году в Москве ввели в эксплуатацию четыре технопарка
Москва в 2025 году расширила общую площадь технопарков до 2,7 млн квадратных метров. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.
Всего в прошлом году ввели эксплуатацию четыре технопарка: «НТВ», который специализируется на теле- и радиовещании, «ЗИЛ» для ИТ и микроэлектроники, «Рябиновая, 44» для выпуска пищевой продукции и «СТМП-Зеленоград» для производств, связанных с микроэлектроникой.
Еще шесть площадок в столице получили статус технопарка и инвестиционного приоритетного проекта. Их присвоили Научно-исследовательскому центру электронной вычислительной техники (ГК «Ростех»), Специализированному научно-исследовательскому институту приборостроения (ГК «Росатом»), «Медтех.Москва», «Дом легпрома», а также ИПП «707» и ИПП «Многофункциональный комплекс с пожарным депо».
«Сегодня в Москве 49 технопарков, в которых работают больше 2300 компаний и свыше 76 тысяч человек. Стратегическая цель до 2030 года — пять миллионов квадратных метров для инновационных производств», — указал Собянин.
Резидентам технопарков доступны льготы по налогам, гранты на оснащение оборудованием до 30 млн рублей в год. Управляющие компании могут получить субсидии, а также возместить часть затрат на развитие и модернизацию имущества.
За десять лет объем инвестиций в развитие технопарков Москвы составил почти 182,7 млрд рублей. На один рубль налоговых льгот приходится свыше 13,2 рубля частных инвестиций.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru