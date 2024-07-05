Сергей Собянин утвердил проект нового участка Рублево-Архангельской линии метро

В Москве утвердили проект планировки участка Рублево-Архангельской линии метро — третьего пускового комплекса от станции «Липовая роща» до «Ильинской». Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

На новом участке, протяженностью в шесть километров, появится две новые станции: «Рублево-Архангельское» на территории одноименного микрорайона в Кунцеве и «Ильинская» в городском округе Красногорск Московской области. Решение о проектировании новой линии метро приняли в 2012 году.

«Рублево-Архангельская ветка пройдет от делового центра “Москва-Сити” за МКАД. Запланированы пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро», — пояснил Собянин в своем Telegram-канале.

На данный момент специалисты приступили к проектным работам. Строительство двух первых пусковых комплексов Рублево-Архангельской линии от «Шелепихи» до «Липовой рощи» началось в 2021 году. Сооружение всех перегонных тоннелей на пусковых комплексах намерены завершить в 2025–2026 годах.

Открытие Рублево-Архангельской линии метро улучшит транспортное обслуживание для 800 тысяч жителей северо-запада столицы. Новое направление также снизит нагрузку Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линий.

