Сергей Собянин утвердил планы развития территорий в нескольких районах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительства столицы утвердил планы развития территорий в ряде районов. Об этом градоначальник сообщил в Telegram.

Так, был утвержден проект планировки территории в Царицыне. Вместо устаревших складов промзоны «Котляково» построят жилой квартал для программы реновации, школу на тысячу мест, детский сад для 250 воспитанников, а также спортивный комплекс с бассейном.

Кроме того, власти приняли решение о комплексном развитии территории нежилой застройки в Дорогомилове. Близ вокзала «Кутузовская» и пересечения Кутузовского проспекта с ТТК появятся объекты общественно-делового назначения. Москва получит 1,9 тысячи новых рабочих мест.

Также в столице одобрили план возведения многофункционального спортивно-тренировочного комплекса в районе Хорошево-Мневники. Проект реализуют за счет частных инвестиций в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.

