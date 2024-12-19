Сергей Собянин утвердил планы развития территорий в нескольких районах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительства столицы утвердил планы развития территорий в ряде районов. Об этом градоначальник сообщил в Telegram.
Так, был утвержден проект планировки территории в Царицыне. Вместо устаревших складов промзоны «Котляково» построят жилой квартал для программы реновации, школу на тысячу мест, детский сад для 250 воспитанников, а также спортивный комплекс с бассейном.
Кроме того, власти приняли решение о комплексном развитии территории нежилой застройки в Дорогомилове. Близ вокзала «Кутузовская» и пересечения Кутузовского проспекта с ТТК появятся объекты общественно-делового назначения. Москва получит 1,9 тысячи новых рабочих мест.
Также в столице одобрили план возведения многофункционального спортивно-тренировочного комплекса в районе Хорошево-Мневники. Проект реализуют за счет частных инвестиций в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru