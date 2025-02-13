Сергей Собянин сообщил о расширении ОЭЗ «Технополис Москва»

Компании особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» за последние пять лет увеличили объем инвестиций в 32 раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Он рассказал, что теперь добавились сразу четыре новые площадки: «Хруничева», «Красная Пахра», «Карачаровский механический завод» и «Толстопальцево».

Так, площадка «Хруничева» сохранит свою историческую специализацию в сфере аэрокосмических технологий. На площадке «Толстопальцево» планируется локализовать производство строительных материалов.

На площадке «Красная Пахра» расширяет свое производство компания «Рэнера» – ключевой участник межотраслевого кластера электромобилестроения. А на площадке Карачаровского механического завода (КМЗ) будет сосредоточено производство вертикального транспорта.

В прошлом году 17 предприятий получили статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». По его словам, по итогам 2024 года доступ к широкому пакету таможенных и налоговых льгот получили 118 высокотехнологичных московских компаний, на которых трудятся около 18 600 москвичей.

