Сергей Собянин сообщил о планах запуска двух трамвайных линий

Обновленная трамвайная линия у Павелецкого вокзала в Москве работает уже пять лет, ею воспользовались более 107 млн человек. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что при реконструкции пути перенесли ближе к вокзалу, также был обустроен новый поворот в сторону станции метро «Пролетарская», при этом в ходе комплексного благоустройства Новокузнецкой улицы на трамвайных остановках оборудовали приподнятые посадочные платформы. Сейчас здесь проходят маршруты трамваев А, № 3, 38 и 39, охватывающие 15 районов Москвы. Также изменился маршрут легендарных трамваев «Аннушка», они ходят от станции «Чистые пруды» мимо «Павелецкой» и «Пролетарской» до станции Калитники второго Московского центрального диаметра.

Благодаря трамвайной линии появились альтернативные маршруты для поездок в центр столицы, была разгружена станция «Павелецкая» Кольцевой и Замоскворецкой линий метрополитена, при этом добирающимся по Серпуховско-Тимирязевской линии до центра пассажирам предоставили возможность пересесть на трамвай у станции метро «Тульская».

Модернизация линии стала важным шагом в развитии транспорта в городе. С начала 2025 года в Москве было совершено свыше 100 млн поездок на трамваях - на 11 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Собянин напомнил, что в 2024-м в разных районах столицы обновили более 15 километров путей, открыли восстановленную линию на улице Сергия Радонежского. Еще две линии готовят к вводу в эксплуатацию. Спустя 30 лет трамваи вновь начнут ходить по Трифоновской улице и вернутся на участок от улицы Образцова до Рижской площади. Другая линия строится на улице Маши Порываевой и проспекте Академика Сахарова, она свяжет Комсомольскую площадь с Чистопрудным бульваром и позволит диаметральным маршрутам пройти через центр Москвы.

Почти все курсирующие по столице вагоны — последнего поколения, средний возраст подвижного состава составляет не более шести лет. Это лучший показатель в России, а также во всех мегаполисах мира.

