Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства в Пресненском районе

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства в Пресненском районе столицы. Об этом градоначальник написал на своем персональном сайте

Собянин напомнил, что в последние годы в районе уже реализовали ряд крупных проектов благоустройства: Большую и Малую Бронные, Большую и Малую Никитские, Спиридоновку, переулки, прилегающие к Тверской. Как отметил мэр, Краснопресненская набережная стала комфортной зоной для отдыха и занятий спортом, на ул. Красная Пресня и Звенигородском шоссе расширили тротуары и высадили деревья, а между ул. Баррикадная, Красная Пресня, Звенигородским шоссе, набережными было создано большое благоустроенное пространство.

Градоначальник подчеркнул, что у станций метро «Баррикадная», «Краснопресненская» и «Улица 1905 года» ликвидировали самострой, создали общественные пространства с качественным освещением, лавочками и дополнительным озеленением. Также в столице благоустроили Парк Декабрьского восстания, здесь появились места для досуга детей, спортсменов, собачников. В порядок привели и здание кордегардии Пресненской заставы - единственной сохранившейся до нашего времени кордегардии Камер-Коллежского вала.

На ул. Конюшковской, которая соединяет Красную Пресню с Новым Арбатом и набережной, разбили около 7 тысяч квадратных метров газона и высадили почти 50 кленов различных сортов. Между Большим Девятинским и Малым Конюшковским переулками была создана площадь Донецкой Народной Республики.

«В 2025 году благоустройство ждет территории, прилегающие к парку "Красная Пресня" – ул. Мантулинская, участок Краснопресненской набережной около многофункционального комплекса "Венеция" и проезд вдоль парка "Красная Пресня"», – указал Собянин.

Планируется, что пространство объединят, сделают его более современным и функциональным. Как указал Собянин, кабельные линии перенесут под землю, расширят ряд пешеходных зон, на сходах с тротуаров обустроят пандусы, обновят покрытие проезжей части, обустроят около 90 парковочных мест и две новые автобусные остановки. Кроме того, в планах города оборудовать новые наземные переходы с контрастным освещением, реорганизовать схему движения и перенастроить светофор на пересечении улиц Сергея Макеева и Мантулинской, создать дополнительное освещение, высадить деревья-крупномеры и кустарники и разбить газон.

