Сергей Собянин сообщил о новом рекорде проекта «Активный гражданин»

Проект «Активный гражданин» в Москве побил новый рекорд, горожане приняли участие в 7 тысячах голосований и оставили свыше 300 млн мнений. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Каждое из голосований стало реальным вкладом в развитие мегаполиса.

«Благодаря им построена Большая кольцевая линия метро и запущены Московские центральные диаметры, продлено метро до аэропорта Внуково, определены станции с лучшим дизайном — “Марьина Роща”, “Рижская”, “Сокольники”, на маршруты вышли электробусы», — подчеркнул Собянин.

Кроме того, в столице был открыт доступ к электронным медицинским картам, утверждены стандарты работы центров госуслуг, обустроены 500 общественных пространств и свыше 2,7 тысячи дворов, а на улицах высадили более 1 млн деревьев и кустарников.

Также с учетом мнения горожан формируется культурная жизнь Москвы. Голосованиями были выбраны стили оформления для площадок цикла мероприятий «Московские сезоны», программа фестиваля «Путешествие в Рождество», имена для обитателей «Москвариума» и Московского зоопарка.

Собянин назвал «Активный гражданин» сердцем цифровой экосистемы Москвы, к проекту присоединились свыше 7,2 млн человек. Мэр поблагодарил участников за внимание и неравнодушное отношение к развитию столицы.

