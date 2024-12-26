Сергей Собянин: Семь знаковых объектов благоустроили в СЗАО в этом году

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте подвел итоги благоустройства на северо-западе столицы в 2024 году. Он рассказал, что работы прошли на семи знаковых объектах.

«Продолжили приводить в порядок набережные вдоль Сходненского канала. В прошлом году была благоустроена территория между Западным и Восточным мостами. В этом году преобразились еще два участка набережной», - рассказал он.

Также он отметил, что беговую и велосипедную дорожки, созданные в прошлом году, продлили. По его словам, большой комплекс работ выполнили на левом берегу Сходненского канала от Западного моста до канала имени Москвы.

Кроме того, обновлено несколько детских площадок в окрестных дворах.

