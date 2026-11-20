Одним из последних завершенных проектов стала масштабная научная реставрация Кафедрального собора Богоявления Господня в Елохове — одного из старейших и наиболее известных храмов города.



Работы в местном соборе продолжались около двух лет. По словам Собянина, полноценная научная реставрация фасадов здесь проводилась впервые. Предыдущие в 1980-х годах носили преимущественно ремонтный характер. Обновление стало частью совместной программы столичного правительства и Русской православной церкви по сохранению памятников религиозного назначения.



В ходе реставрации специалисты привели в порядок фасады площадью около 7 тысяч квадратных метров. Они восстановили поврежденную кирпичную кладку, колонны, цоколь, карнизы и лепной декор. Особое внимание уделили архитектурным элементам из белого камня. Их очистили от позднего штукатурного покрытия, местами достигавшего двух сантиметров в толщину. Также восстановили мозаичные панно с изображениями архангелов и святых, в том числе композиции с образами Божией Матери, святителей Алексия Московского и Николая Чудотворца.



Изменения коснулись и внешнего облика куполов. Им вернули историческое оформление: поверхность обшили небольшими элементами из листовой меди и покрыли сусальным золотом. Ранее только центральный был выполнен из меди и позолочен. Кроме того, реставраторы восстановили главное украшение колокольни — часы, ориентированные на четыре стороны света.



Еще в порядок привели деревянные двери с витражами, оконные рамы и решетки. Кровлю площадью около 1,6 тысячи квадратных метров покрыли листовой сталью, усилили стропильную систему и заменили обрешетку. Отдельные работы провели на гранитных ступенях и площадках, а также на белокаменных столбах у входа.



Елоховский собор имеет почти четырехвековую историю. Деревянная церковь в селе появилась в конце XVI века, а строительство каменного здания началось в 1720-х годах по указу Петра I. В конце XVIII столетия храм расширили, построили трапезную и колокольню. Одно из наиболее известных событий в его истории произошло в июне 1799 года. Тогда там крестили Александра Пушкина.



В середине XIX века собор перестроили по проекту архитектора Евграфа Тюрина. Вместо небольшой одноглавой церкви появилось монументальное пятиглавое здание с куполом, напоминающим купол собора Святого Петра в Риме. В советский период храм сохранил статус действующего и стал кафедральным собором Русской православной церкви. Сегодня здесь проходят патриаршие богослужения, работают воскресная и хоровая школы, молодежный клуб, проводятся занятия по основам православной веры.



Одновременно с реставрацией Елоховского собора в 2026 году завершили масштабные работы в храме Христа Спасителя. На протяжении трех лет над его обновлением трудились более 500 специалистов. Они проверили почти 64 тысячи мраморных панелей фасадов, устранили повреждения и укрепили облицовку. Для заполнения скрытых пустот за плитами пришлось просверлить более 29 тысяч отверстий и использовать специальные составы. Обновили и кровлю, звонницы, смотровые площадки, декоративные элементы, купола. Для главного диаметром почти 30 метров изготовили новое покрытие из нержавеющего материала с напылением нитрида титана.



Всего, по данным мэрии, с 2011 года реставрация затронула 137 московских храмов. В 2026 году работы продолжаются на 30 объектах культурного наследия религиозного назначения. Среди них — церковь Троицы на Карамышевской набережной, колокольня церкви Николы в Подкопаях и церковь Всех Святых на Кулишках. В 2027-м хотят перейти еще к 12 зданиям, включая храм Святой Великомученицы Ирины, церковь Иоанна Предтечи под Бором и церковь Покрова в Рубцове.



Отдельное направление сотрудничества города и РПЦ — развитие инфраструктуры. С 2010 года в Москве действует программа строительства новых православных храмов. За время ее реализации построили и открыли 157 церквей, еще 122 находятся на разных этапах подготовки и строительства. Всего в столице действует более 1,2 тысячи таких объектов и часовен Русской православной церкви, в том числе 15 монастырей.



Кроме того, в период с 2014 по 2026 год город благоустроил территории 86 храмов площадью более 90 гектаров, подключил 157 новых к инженерным коммуникациям и установил архитектурно-художественную подсветку на 51, уточнили в правительстве Москвы.

